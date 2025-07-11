Очереди перед Крымским мостом выросли до 900 машин

Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Количество автомобилей перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи выросли до более 900 по состоянию на 11:00 мск 11 июля. Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 136 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи - 781 транспортное средство. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 08:00 мск количество машин в очереди к Крымскому мосту составляло более 500, ожидание - около часа.