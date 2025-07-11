В Кабардино-Балкарии выделят матпомощь пострадавшему от нападения полицейскому

Ее размер составит 500 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) по поручению главы региона выделят пострадавшему от нападения в Нальчике полицейскому материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили на заседании кабинета министров КБР, передает корреспондент ТАСС.

"По поручению главы КБР Казбека Кокова предлагается выделить 500 тыс. рублей на оказание материальной помощи сотруднику МВД по КБР, который пострадал во время нападения на него в Нальчике", - сообщил на встрече заместитель министра труда и социальной защиты КБР Амин Апеков.

По информации ТАСС, раненый - сотрудник госавтоинспекции региона 28-летний Азнаур Слонов. В результате нападения он получил более 10 ножевых ранений и находится в Республиканской клинической больнице.