11 июля, 11:25

В Кабардино-Балкарии выделят матпомощь пострадавшему от нападения полицейскому

Ее размер составит 500 тыс. рублей

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) по поручению главы региона выделят пострадавшему от нападения в Нальчике полицейскому материальную помощь в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщили на заседании кабинета министров КБР, передает корреспондент ТАСС.

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"По поручению главы КБР Казбека Кокова предлагается выделить 500 тыс. рублей на оказание материальной помощи сотруднику МВД по КБР, который пострадал во время нападения на него в Нальчике", - сообщил на встрече заместитель министра труда и социальной защиты КБР Амин Апеков.

По информации ТАСС, раненый - сотрудник госавтоинспекции региона 28-летний Азнаур Слонов. В результате нападения он получил более 10 ножевых ранений и находится в Республиканской клинической больнице. 

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