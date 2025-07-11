Глава Ленинградской области назвал Старовойта "человеком слова и дела"

По словам Александра Дрозденко, экс-министр транспорта "очень переживал за свое дело"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Экс-министр транспорта Роман Старовойт был человеком слова и дела, сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время траурной церемонии на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

"Он всегда был человеком слова и дела, результата", - сказал глава региона. Он напомнил, что Старовойт "возглавил самые главные дорожные стройки Ленинградской области", в том числе "дороги смерти" "Скандинавия" на Выборг, строительство которой завершается, трассы Сортавала и Кола, начал строительство дороги на Псков.

"Он очень переживал за свое дело, был гиперответсвенным, может, иногда даже слишком ответственным, все пропускал через себя", - сказал Дрозденко.

Тело Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. Старовойт был отправлен в отставку президентским указом утром того же дня. Основная версия следствия - самоубийство, тело было обнаружено с огнестрельным ранением. Прощание проходило в ЦКБ № 1 Управделами президента РФ в Москве. Церемонию, которая длилась два часа, посетили вице-премьеры и министры.