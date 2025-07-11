Гражданские жены погибших в СВО не будут полностью приравниваться к законным супругам

При этом часть социальных гарантий, положенных законным супругам, будет распространяться на гражданских жен погибших в спецоперации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработал поправки к законопроекту о возможности признавать супругами граждан, если один из них погиб или пропал без вести во время участия в специальной военной операции, а их отношения не были официально зарегистрированы. Часть социальных гарантий, положенных законным супругам, будет распространяться на гражданских жен погибших в СВО, однако такие отношения не будут полностью приравниваться к браку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"В целом концепция законопроекта была поддержана. Споры вызвало положение проекта о применении всех правовых последствий зарегистрированного брака к таким фактически сложившимся семьям военнослужащих. На Совете ГД - 19 февраля 2024 была создана рабочая группа и на основании поступивших предложений по законопроекту от членов рабочей группы комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил текст второго чтения", - говорится в сообщении.

Как пояснил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, чьи слова приводит пресс-служба, ко второму чтению предлагается установить, что за "фактическими брачными отношениями" проектом признаются строго установленные проектом правовые последствия, но такие отношения не называются браком и не приравниваются браку.

К правовым последствиям установленных судом фактических брачных отношений предлагается отнести наследование пережившим лицом в качестве наследника первой очереди, право на получение льгот и пенсий. Кроме того, предлагается установить, что презумпция отцовства будет действовать в отношении детей, родившихся во время установленных судом брачных отношений и в течение 300 дней с момента их прекращения. "Специально прописывается, что иные правовые последствия, которые законом установлены для зарегистрированного брака, к указанным отношениям не применяются", - отмечается в сообщении.

Также уточняются критерии, позволяющие суду установить факт состояния в брачных отношениях - обязательно соблюдение статей Семейного кодекса РФ, касающихся условий и препятствий вступления в брак. Кроме того, в суд с таким требованием сможет обратиться только совершеннолетнее лицо. Прописываются исключительные случаи, при которых суд сможет признавать фактические брачные отношения, если мужчина и женщина проживали совместно менее установленных сроков - женщина забеременела или было подано заявление в ЗАГС, но брак не был зарегистрирован. "В связи с тем, что названные отношения не признаются браком, расписывается момент прекращения установленных судом брачных отношений", - говорится в сообщении.

О законопроекте

Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2024 года. Согласно законопроекту, новое положение предлагается внести в закон "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации". По нему, один из "гражданских" супругов сможет через суд установить факт брака в случае, если другой супруг погиб, призван безвестно отсутствующим или объявлен умершим в связи с участием в специальной военной операции либо в связи с проживанием или временным пребыванием на территориях проведения специальной военной операции.

Уточняется, что факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом при условии, что мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство. В судебном решении об установлении или о признании факта состояния в брачных отношениях указывается момент их возникновения.

Установленный в судебном порядке факт состояния в брачных отношениях является браком, о чем вносятся сведения в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, указано в документе.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять законопроект в первом чтении. "Однако рассмотрение законопроекта даже в первом чтении на заседании Госдумы до сих пор не состоялось по процедурным вопросам - не получен отзыв на этот законопроект от комитета-соисполнителя (Комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства). Возглавляющая комитет депутат фракции КПРФ Нина Останина таким образом борется за духовно-нравственные ценности, ссылаясь на позицию РПЦ", - отмечается в сообщении.