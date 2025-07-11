Старовойта похоронили на Смоленском кладбище

Всего в траурной церемонии приняли участие примерно 150-200 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Гроб с телом бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта опустили в могилу на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

На похороны Старовойта пришли заместитель министра транспорта Виктор Тимофеев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, президент "Автоваза" Максим Соколов, депутат Законодательного собрания города Александр Ржаненков, депутат Госдумы Михаил Романов, глава Республики Алтай Андрей Турчак, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов, а также родные и близкие. Всего в траурной церемонии приняли участие порядка 150-200 человек.

© Андрей Смирнов/ ТАСС

"Он всегда был человеком слова и дела, результата", - сказал Александр Дрозденко в ходе церемонии. Губернатор региона напомнил, что Старовойт "возглавил самые главные дорожные стройки Ленинградской области", в том числе "дороги смерти" "Скандинавия" на Выборг, строительство которой завершается, трассы Сортавала и Кола, начал строительство дороги на Псков.

Похороны экс-министра также посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. После того, как все участники траурной церемонии попрощались, а гроб был опущен в могилу, на месте захоронения был установлен резной православный крест с табличкой и фото покойного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к могиле Романа Старовойта © Андрей Смирнов/ ТАСС

Как передает корреспондент ТАСС, захоронение находится неподалеку от часовни Ксении Петербургской.

Смоленское кладбище расположено на Васильевском острове, в одном из старейших районов Петербурга. Под названием "Смоленское кладбище" объединяются четыре кладбища - Смоленское Православное, Лютеранское, Армяно-Григорианское и Остров Декабристов. На сегодняшний день кладбище является одним из самых известных в городе и часто включается в туристически маршруты.

О прощании со Старовойтом

Прощание со Старовойтом прошло накануне в ЦКБ №1 Управделами президента РФ в Москве. Церемонию, которая длилась два часа, посетили вице-премьеры и министры.

Тело бывшего министра транспорта РФ было найдено на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. Старовойт был отправлен в отставку президентским указом утром того же дня. Основная версия следствия - самоубийство, тело было обнаружено с огнестрельным ранением.