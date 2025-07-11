В Чувашии похоронили погибшего на СВО командира бригады морской пехоты Ильина

В Урмарском муниципальном округе отметили, что боец проявил "исключительное мужество и героизм" в зоне спецоперации

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июля. /ТАСС/. Похороны командира бригады морской пехоты Сергея Ильина, погибшего в ходе спецоперации, состоялись в Чувашии, сообщается в Telegram-канале Урмарского муниципального округа.

"Сегодня мы провожаем в последний путь уроженца села Мусирмы, гвардии полковника, командира 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Сергея Юрьевича Ильина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции. Это трагическая утрата для нашего округа, Чувашии и всей страны", - говорится в сообщении.

В муниципалитете отметили, что Ильин проявил "исключительное мужество и героизм" в зоне проведения СВО. "Он совершил бессмертный подвиг, отдав свою жизнь за нашу Родину. <…> Его храбрость и самоотверженность служат примером для будущих поколений", - говорится в сообщении.

Муниципальные власти выразили соболезнования семье и близким бойца.