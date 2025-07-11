Власти Кубани направят свыше 2 млрд руб на развитие АПК в 2025 году

В текущем году гранты уже получили 15 аграриев, отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в 2025 г. выделили на развитие агропромышленного комплекса региона свыше 2 млрд руб., в рамках грантовой программы "Агростартап" фермеры получат 75,9 млн рублей. Об этом сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Мы верим в людей, которые не боятся брать на себя ответственность, поэтому поддерживаем аграриев, делая вклад в процветание нашего края. За последние шесть лет более ста фермеров получили гранты "Агростартап" почти на 450 млн руб. В 2025 г. на развитие фермерских хозяйств по этой программе направлено 75,9 млн руб.", - сказал Кондратьев.

По его словам, в текущем году гранты уже получили 15 аграриев. Средства помогут начать свой бизнес в сельском хозяйстве, приобрести технику, животных, построить фермы, подключить их к коммуникациям. "Все это позволит создать современное хозяйство, вывести на рынок качественную, конкурентоспособную продукцию", - отметил губернатор.

Всего в 2025 г. на развитие агропромышленного комплекса региона выделено свыше 2 млрд руб.

По результатам конкурсного отбора гранты "Агростартап" получили фермеры из Северского, Красноармейского, Усть-Лабинского, Тимашевского, Лабинского, Динского, Кореновского, Темрюкского, Абинского, Крымского и Брюховецкого районов, а также Ленинградского муниципального округа. Они планируют развивать молочное и мясное животноводство, овощеводство, выращивать зелень, картофель, яблоки, тыкву, разводить коз, заниматься ягодными культурами и производством меда.

Всего на Кубани более 13 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств. Программа "Агростартап" остается одной из самых востребованных - гранты покрывают до 90% затрат на реализацию проектов.