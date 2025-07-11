Союзное государство запустит портал с творчеством молодежи из РФ и Белоруссии

Госсекретарь СГ Сергей Глазьев указал, что двум странам важно выстраивать свою культурную политику, неформально вовлекая в это взаимодействие молодежь

ВИТЕБСК, 11 июля. /ТАСС/. Интернет-портал с результатами творчества молодежи из России и Белоруссии планируется запустить в рамках Союзного государства (СГ). Об этом заявил госсекретарь объединения Сергей Глазьев.

"Мы хотим в рамках медиакомпании, которая сегодня формируется в Союзном государстве, создать широкий интернет-портал, условно под названием "Будущее создаем вместе", с тем, чтобы результаты творчества молодежи - и мысли, и идеи - могли быть предметом общей дискуссии с тем, чтобы мы вместе формировали образ будущего нашего Союзного государства", - сказал он на международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространства".

По мнению Глазьева, двум странам "нужно воспитывать творцов", а для того, чтобы "творить, люди должны понимать смысл, ради чего они живут". "Без опоры на фундаментальные традиционные ценности это творчество может принимать деструктивный, бессмысленный, вредный характер и просто становиться псевдо-активностью, которой заполнено, к сожалению, наше культурное пространство", - подчеркнул он.

Госсекретарь СГ указал, что России и Белоруссии важно "выстраивать свою культурную политику, неформально вовлекая в это взаимодействие молодежь". "Опора на традиционные ценности - это не только восстановление памятников, не только наши традиционные песни, пляски и стихотворения наших гениальных поэтов, это и творчество", - заключил он.

Высший госсовет СГ утвердил создание союзной медиакомпании 29 января 2024 года. В ноябре того же года Кабмины России и Белоруссии учредили медиакомпанию Союзного государства, одной из ее задач будет популяризация союзного строительства. Организация будет выступать как единая редакция и заказчик контента, нацеленного на популяризацию союзного строительства, пропаганду его достижений, освещение основных событий, в том числе на сторонних телеканалах и информационных площадках.

Мероприятие организовано международным "Клубом народного единства" и проходит в рамках фестиваля "Славянский базар". В конференции принимают участие журналисты, блогеры, политологи, эксперты, артисты, спортсмены, депутаты и студенты из 14 стран, включая Россию, Белоруссию, США, Францию, Украину и другие.