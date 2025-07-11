Питьевая вода приводит к бесплодию. Это правда?

В соцсетях и мессенджерах распространяется…
1
…видео, в котором сообщается, что обычная питьевая вода содержит вредные примеси, в частности, антибиотики и гормональные препараты, способные подорвать репродуктивное здоровье. Заявил об этом генеральный директор компании Rainmakers.
А что на самом деле?
2
Геоинженерный американский стартап Rainmakers нацелен на увеличение количества осадков с помощью передовых технологий и беспилотных летательных аппаратов. Компания не имеет отношения ни к водоочистке, ни к исследованию качества питьевой воды. А "пугающее" видео с легкостью разошлось на площадках, известных распространением конспирологических теорий и дезинформации.
Благодаря федеральному проекту "Чистая вода", в России в настоящий момент доля городского населения, обеспеченного чистой питьевой водой из-под крана, составляет около 95%. Среди всего населения страны обеспечены качественной питьевой водой почти 89%. Такая вода соответствует микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям, а также химическим и радиологическим нормативам. Для этого она проходит многоступенчатую систему очистки: специальным образом отстаивается, осветляется, фильтруется, озонируется и обеззараживается. А с 2021 года Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов и некоторых антибиотиков.
Мониторинг за качеством питьевой воды постоянно осуществляют органы Роспотребнадзора, а также организации, обеспечивающие водоснабжение. Проверить соответствие воды нормативам теперь может любой желающий, используя интерактивную карту контроля качества.
"Антибиотики и гормоны могут распространяться в основном через сточные воды, включая сельскохозяйственные и промышленные стоки, а также из-за их неполного усвоения человеком и последующего попадания в канализацию, — комментирует ТАСС врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. — Если постараться, мы и следы многих других препаратов и веществ там найдем — столь впечатляющими стали возможности аналитической химии". Однако еще на этапе водозабора есть возможность снизить концентрацию примесей до пренебрежимо малых доз, добавляет эксперт. "И в целом опасность сильно преувеличена. Если поставить себе цель, можно найти примеси чего угодно в чем угодно. А избыточная тревожность, насаждаемая через соцсети, определенно для здоровья не полезна. Причем вред от нее может быть куда большим и куда более осязаемым, чем от молекул лекарств или их метаболитов в водопроводной воде", — заключает врач.
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, репродуктолог, медицинский директор "GMS Садовническая" Светлана Павлухина озвучила ТАСС основные причины нарушения фертильности. "Конечно, неконтролируемый прием гормонов, в частности эстрогенов, может негативно сказаться на репродуктивной функции мужчины и женщины. Но, даже если в воде потенциально могут содержаться какие-то мизерные концентрации гормонов, то это не может наносить вред репродуктивной функции, сопоставимый с инфекциями, передающимися половым путем, осложнениями после абортов, частыми воспалительными заболеваниями половых органов, табакокурением и другими факторами", — конкретизировала врач.
Для тех, кто сильно беспокоится по поводу чистоты воды, эксперты порекомендовали поставить дома и менять в соответствии с инструкцией фильтры, включающие угольный картридж, или использовать систему обратного осмоса.
Краткие итоги
3
Сообщения о том, что имеющиеся в питьевой воде примеси негативно влияют на фертильность населения, не имеют научно обоснованных доказательств. Специалисты заявляют, что потребление питьевой воды не представляет риска для здоровья.
Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы".
ТАСС и АНО "Диалог Регионы" являются учредителями Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).