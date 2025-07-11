Питьевая вода приводит к бесплодию. Это правда?

А что на самом деле? 2

Геоинженерный американский стартап Rainmakers нацелен на увеличение количества осадков с помощью передовых технологий и беспилотных летательных аппаратов. Компания не имеет отношения ни к водоочистке, ни к исследованию качества питьевой воды. А "пугающее" видео с легкостью разошлось на площадках, известных распространением конспирологических теорий и дезинформации.

Благодаря федеральному проекту "Чистая вода", в России в настоящий момент доля городского населения, обеспеченного чистой питьевой водой из-под крана, составляет около 95%. Среди всего населения страны обеспечены качественной питьевой водой почти 89%. Такая вода соответствует микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям, а также химическим и радиологическим нормативам. Для этого она проходит многоступенчатую систему очистки: специальным образом отстаивается, осветляется, фильтруется, озонируется и обеззараживается. А с 2021 года Роспотребнадзор ввел обязательные нормативы содержания в питьевой воде гормонов и некоторых антибиотиков.

Мониторинг за качеством питьевой воды постоянно осуществляют органы Роспотребнадзора, а также организации, обеспечивающие водоснабжение. Проверить соответствие воды нормативам теперь может любой желающий, используя интерактивную карту контроля качества.

"Антибиотики и гормоны могут распространяться в основном через сточные воды, включая сельскохозяйственные и промышленные стоки, а также из-за их неполного усвоения человеком и последующего попадания в канализацию, — комментирует ТАСС врач-токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов. — Если постараться, мы и следы многих других препаратов и веществ там найдем — столь впечатляющими стали возможности аналитической химии". Однако еще на этапе водозабора есть возможность снизить концентрацию примесей до пренебрежимо малых доз, добавляет эксперт. "И в целом опасность сильно преувеличена. Если поставить себе цель, можно найти примеси чего угодно в чем угодно. А избыточная тревожность, насаждаемая через соцсети, определенно для здоровья не полезна. Причем вред от нее может быть куда большим и куда более осязаемым, чем от молекул лекарств или их метаболитов в водопроводной воде", — заключает врач.

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, репродуктолог, медицинский директор "GMS Садовническая" Светлана Павлухина озвучила ТАСС основные причины нарушения фертильности. "Конечно, неконтролируемый прием гормонов, в частности эстрогенов, может негативно сказаться на репродуктивной функции мужчины и женщины. Но, даже если в воде потенциально могут содержаться какие-то мизерные концентрации гормонов, то это не может наносить вред репродуктивной функции, сопоставимый с инфекциями, передающимися половым путем, осложнениями после абортов, частыми воспалительными заболеваниями половых органов, табакокурением и другими факторами", — конкретизировала врач.

Для тех, кто сильно беспокоится по поводу чистоты воды, эксперты порекомендовали поставить дома и менять в соответствии с инструкцией фильтры, включающие угольный картридж, или использовать систему обратного осмоса.