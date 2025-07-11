В Улан-Удэ откроется первая в России мастерская флорентийской мозаики

Она будет работать на базе мастерской заслуженного художника РФ Юрия Ендоновича Мандаганова

УЛАН-УДЭ, 11 июля. /ТАСС/. Творческая мастерская флорентийской мозаики Российской академии художеств (РАХ) откроется в городе Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"Первая в России творческая мастерская флорентийской мозаики откроется в Улан-Удэ на базе мастерской заслуженного художника РФ Юрия Ендоновича Мандаганова. Соглашение о реализации проекта подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и президент РАХ Василий Церетели", - сообщили в пресс-службе.

В творческой мастерской будут проводиться стажировки, приравненные к аспирантуре. Во время обучения ученики получат возможность участвовать в выставках федерального и международного уровня. По словам Церетели, это будет единственная в РФ мастерская флорентийской мозаики. Всего в России 15 творческих мастерских РАХ, в основном они находятся в Москве и Санкт-Петербурге, одна мастерская по живописи есть в Казани и три - по живописи, графике и скульптуре - в Красноярске.

"Отмечу, что других мастерских по флорентийской мозаике в стране нет. И первая такая откроется в Улан-Удэ. Благодарю правительство Бурятии, Алексея Самбуевича [Цыденова] за активное участие в решении этого вопроса. Мы совместными усилиями реализуем мечту величайшего художника Юрия Ендоновича, даем возможность для реализации молодых художников. Новая мастерская станет центром изучения техник флорентийской мозаики", - приводит пресс-служба слова Церетели.

Юрий Мандаганов - член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Республики Бурятия. Его работы широко известны в мире. Произведения Мандаганова украшают вестибюли Международного аэропорта Байкал, железнодорожного вокзала города Улан-Удэ.

"Отрадно то, что с открытием нового творческого пространства сохранится мастерство нашего художника, будет преемственность, будет сохранятся уникальная техника мозаики с национальными мотивами. В дальнейшем при поддержке академии художеств будем расширять поле деятельности, в планах привлекать учеников из регионов России, из Монголии, Китая и других стран", - отметил Алексей Цыденов.