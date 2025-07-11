Что известно о похоронах экс-министра транспорта Старовойта

Похороны бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта завершились на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил корреспондент ТАСС.
Проводить в последний путь бывшего министра пришли порядка 200 человек.
ТАСС собрал основное о церемонии.
Похороны
- Траурная церемония началась в 10:00 на Смоленском кладбище Петербурга.
- В церемонии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, замминистра транспорта Виктор Тимофеев, президент "Автоваза" Максим Соколов, депутат законодательного собрания города Александр Ржаненков, депутат Государственной думы Михаил Романов, глава Республики Алтай Андрей Турчак, старший вице-президент ВТБ Юрий Молчанов.
- Венки к могиле Старовойта передали от Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, главы ДНР Дениса Пушилина, "Совкомфлота", главы "Автоваза" Максима Соколова, ФБУ "РС ФЖТ", Федерального агентства железнодорожного транспорта, сенатора Александра Волошина, "Аэрофлота", "Автодора".
- Всего на похоронах собрались порядка 150-200 человек, сообщил корреспондент ТАСС.
Соболезнования
- Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал Старовойта "человеком слова и дела, результата" во время траурной церемонии: "Он очень переживал за свое дело, был гиперответственным, может иногда даже слишком ответственным, все пропускал через себя".
- Президент "Автоваза" Максим Соколов отметил вклад Старовойта в реализацию многих крупных объектов России: "Было много проектов - и транспортная инфраструктура Олимпиады, которая была признана самой успешной с точки зрения обеспечения транспортными услугами, и подготовка транспорта к чемпионату мира, и, конечно же, главным проектом, главной дорогой в твоей жизни, в этот период стал Крымский мост. Именно под твоим руководством осуществлялось в кратчайшие сроки его строительство".
Церемония прощания
- Прощание со Старовойтом прошло накануне, 10 июля, в траурном зале ЦКБ № 1 Управделами президента РФ в Москве.
- Желающие проститься начали собираться около ЦКБ №1 за час до начала церемонии.
- Церемония продлилась два часа, ее посетили вице-премьеры и министры - минимум половина правительства РФ.