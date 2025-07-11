Яровая призвала регионы подобрать подходящие форматы переобучения бойцов СВО

Вице-спикер Госдумы отметила, что такое обучение нужно будет проводить в том числе для членов семей участников спецоперации

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Губернаторы должны дать региональным центрам занятости поручения по подбору форматов обучения бойцов СВО с целью дальнейшего трудоустройства. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

"Очень важный вопрос - это трудоустройство, это получение нового образования по желанию и вопрос безусловного трудоустройства. Уважаемые коллеги, мы предлагаем на уровне губернаторов всех регионов незамедлительно вместе с министерствами профильными труда дать особые поручения центрам занятости для того, чтобы была организована работа по подбору <…> форматов обучения для участников СВО", - сказала Яровая.

Она отметила, что такое обучение нужно будет проводить в том числе для членов семей участников спецоперации, "потому что могут быть жизненные ситуации, когда в силу инвалидности [бойца] речь должна идти о помощи в переобучении и трудоустройстве членов семей".

Депутат также напомнила о поручении президента РФ о том, чтобы создавать условия для привлечения участников СВО к муниципальной и государственной службе. "Все регионы сегодня, формируя свою кадровую политику, должны, безусловно, исходить из того, что для прихода на муниципальную и государственную службу должна быть сформирована абсолютная приоритезация для участников СВО", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.