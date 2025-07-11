В ДНР за три года отремонтировали 412 учебных учреждений

В план по ремонту до 2030 года внесены еще более 200 объектов, сообщил министр образования и науки региона Олег Трофимов

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Капитальные ремонты прошли в 412 образовательных организациях ДНР с 2022 года. В план до 2030 года внесены еще более 200, сообщил министр образования и науки региона Олег Трофимов в ходе прямой линии.

"За последние три года у нас капитально отремонтированы в республике 412 образовательных организаций - это очень большое количество, наверное, ни один регион в нашей стране не может похвастаться такими темпами ремонтно-восстановительных работ. <...> В программе восстановления ДНР до 2030 года тоже уже более 200 объектов включено именно на проведение капитальных ремонтов", - сказал Трофимов.

Он добавил, что в Донецке намерены провести работы в 27 учреждениях образования. Ремонты запланированы по линии шефской помощи, за счет средств Специального инфраструктурного проекта и Минпросвещения РФ по нацпроекту.

В апреле 2025 года глава республики Денис Пушилин сообщил, что в этом году восстановительные работы завершат в 109 школах и детских садах.