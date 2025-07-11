Историк Плотников: ОУН убивала польских профессоров ради плана по созданию Украины

Член Ассоциации историков Второй мировой войны также отметил, что бандеровцы проводили карательные операции сугубо под патронажем фашистских властей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) убивала польских профессоров Львовского университета из-за их потенциальной угрозы для образования независимой Украины. Таким мнением поделился с ТАСС доктор исторических наук, член Ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников.

Советский город Львов, в котором преобладало польское население, был оккупирован фашистской Германией 30 июня 1941 года. В тот же день сторонники Степана Бандеры огласили в городе "Акт провозглашения Украинского государства".

"Вместе с вхождением отрядов украинских националистов, или бандеровцев, на территорию западной Украины, во Львов, начались их карательные акции, направленные прежде всего против поляков, в частности известно такое преступление, как массовое убийство профессоров Львовского университета, которое практически не вызывает сомнений, является делом рук бандеровцев <…>. Таким образом избавлялись от всего того, что могло помешать, как они считали, созданию украинской "незалежной" (независимой - прим. ТАСС) державы", - сказал Плотников.

Кроме того, отметил он, ОУН проводила карательные операции сугубо под патронажем фашистских властей. По словам Плотникова, как лидер ОУН Степан Бандера, так и главнокомандующий Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА, запрещена в РФ) были агентами "абвера" - органа немецкой разведки и контрразведки. Сами же группы украинских нацистов действовали в диверсионном спецподразделении "Нахтигаль", которое было известно своей жестокостью.

Также историк рассказал про менее известную "Волынскую резню", произошедшую в 1941 году в городе Владимир-Волынский. Он отметил, что в ходе раскопок в населенном пункте были найдены массовые захоронения поляков, относящиеся к периоду немецкой оккупации. "Были проведены эксгумационные работы представителями Польши, в результате которых были обнаружены в массовых могилах, относящихся к лету-осени 1941 года, жетоны двух польских полицейских, это довольно известный случай, [Юзефа] Кулиговского и [Людвига] Маловейского, которые абсолютно безосновательно, как утверждает польская пропаганда, были якобы расстреляны в Твери и захоронены в Медном под Тверью в рамках так называемой катынской фальсификации", - сказал Плотников.

По его мнению, к этим массовым казням поляков во Владимире-Волынском фашисты вполне могли привлекать украинские карательные части, в особенности представителей "Нахтигаля". Историк подчеркнул, что такое развитие событий действительно имело место быть ввиду проводимых бандеровцами репрессий по отношению к полякам, евреям, венграм и чехам на территории Западной Украины.

О волынской резне

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.