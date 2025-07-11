ВС РФ доставляют гумпомощь жителям Запорожской области у линии соприкосновения

Глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко заявила, что гражданские машины туда не могут доехать из-за атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Помощь Вооруженных сил России позволяет доставлять гуманитарную помощь жителям сел Запорожской области, которые находят на линии соприкосновения, куда гражданские машины не могут доехать из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила журналистам глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в рамках межведомственного форума "Особенности работы органов власти и управления муниципальных образований Запорожской области в условиях военного положения" в Мелитополе.

"Есть населенные пункты, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, куда гуманитарную помощь с помощью гражданского населения мы доставить не можем. В этом случае нам, конечно, помогают наши воины, наши герои, которые ежедневно стоят на защите наших рубежей. Благодаря им у нас получается доставить гуманитарную помощь в те населенные пункты, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы со свой стороны делаем все возможное - передаем гуманитарную помощь благодаря военнослужащим, потому что гражданские туда доехать не могут в связи с тем, что ВСУ атакуют гражданские машины дронами постоянно. Жить в таких условиях достаточно сложно, а обеспечивать жителей, это в основном жители преклонного возраста, я считаю необходимо", - рассказала глава Васильевского района Запорожской области.