В Кабардино-Балкарии в степной зоне объявили пожароопасность пятого класса

МЧС рекомендует ограничить выходы на природу и не разводить костры в лесу

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Чрезвычайную пожарную опасность самого высокого, пятого класса объявили в нескольких районах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в ближайшие дни. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по КБР.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, до конца суток 11 июля и в течение суток 12 июля в северо-восточных и центральных районах КБР местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении ведомства.

МЧС рекомендует ограничить выходы на природу и не разводить костры в лесу, не сжигать мусор.

Также в регионе действует предупреждение о сильной жаре до 38 градусов. По прогнозам синоптиков такая погода сохранится в республике в ближайшие дни.