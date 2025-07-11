Опыт Запорожской области в реагировании на атаки ВСУ могут использовать в других регионах

И.о. заместителя министра региональной безопасности Олег Мурачев заявил, что в условиях военного положения в области действует система координации управления от муниципального до регионального уровня на базе штабов территориальной обороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Опыт Запорожской области по созданию системы координации и реагирования различных ведомств и муниципалитетов на атаки со стороны Вооруженных сил Украины на гражданские объекты и мирное население может быть использован российскими регионами, где не введено военное положение. Такое мнение высказал журналистам и.о. заместителя министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев по итогам межведомственного форума "Особенности работы органов власти и управления муниципальных образований Запорожской области в условиях военного положения" в Мелитополе.

"Мы делаем ставку на первичное звено реагирования, а именно муниципалы принимают все удары "на земле" первыми, то очень развивается тема штабов территориальной обороны на местах. Туда входят все первичные структуры федеральные и координировано действуют при отражении угрозы, либо разрешения общекризисной ситуаций. Понятно, что 99,9% этих ситуаций - от действий противника, то есть в условиях войны", - сказал Мурачев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, в условиях военного положения в Запорожской области действует система координации управления от муниципального до регионального уровня на базе штабов территориальной обороны. Проведенные в регионе учения подтверждают, что она позволяет существенно сократить время прохождение информации до центра принятия решений. "Эта практика может быть применена вполне на территории всей РФ, в какой-то степени объединить в себе различные ситуационные штабы, которые создаются по линии, в том числе МЧС. <...> Система управления кризисными ситуациями [в Запорожской области] действительно создана достаточно хорошо", - отметил Мурачев.

Созданное по инициативе губернатора Запорожской области Евгения Балицкого в 2025 году министерство региональной безопасности стало единым координирующим местным органом власти для реализации государственных полномочий в сфере комплексной безопасности, территориальной и гражданской обороны, мобилизационной подготовки.