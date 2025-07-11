Водолазы собрали 1 262 тонн замазученного грунта после ЧП с танкерами

В пресс-службе правительства РФ сообщили, что численность группировки составляет 167 человек

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Водолазы под руководством Морспасслужбы собрали 1 262 тонны замазученного грунта после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Водолазами под руководством Морспасслужбы нарастающим итогом собрано 1 262 тонны замазученного грунта. Численность группировки водолазов сохраняется в количестве 167 человек (153 человек задействованы в прибрежных работах и 14 человек в море)", - говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что в результате осмотров водолазами фрагментов затонувших судов утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

Кроме того, продолжаются водолазные работы по демонтажу надстройки судов - срезано уже более 230 м из общего объема 245 м, что составляет 94%. Как рассказали в кабмине, до конца июля эти работы планируется завершить.

"В доке порта Новороссийск ведется работа по укрупненной сборке металлоконструкций для коффердамов, в периметре затонувших танкеров - погружение свай, погружено уже 16 свай из 48. Работы ведутся в графике", - отметили в кабмине.