В Крыму выплатят по 200 тыс. рублей крымчанам, участвовавшим в СВО в 2022 году

Выплата положена россиянам, зарегистрированным по месту жительства в Республике Крым и поступившим в указанный период на военную службу из крымского пункта отбора или из крымских военкоматов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение о введении единовременной выплаты крымчанам, учувствовавшим в СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года.

"Принял решение о введении выплат нашим воинам, которые участвовали в СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, то есть до начала мобилизации. На эту категорию действие указа президента о единовременных выплатах военнослужащим не распространяется. Считаю, что будет справедливо выплатить каждому бойцу по 200 тыс. рублей, исходя из размера единовременных выплат, действовавших на тот момент", - написал он в своем телеграм-канале.

Выплата положена россиянам, зарегистрированным по месту жительства в Республике Крым и поступившим в указанный период на военную службу из крымского пункта отбора или из крымских военкоматов.

"Такая же выплата будет предоставлена в равных долях членам семей погибших ребят, которые не получили региональную выплату, - дополнительно к мерам поддержки, уже предоставляемым государством. Соответствующие документы готовятся", - добавил Аксенов.