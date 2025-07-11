В Московском регионе объявили желтый уровень из-за высокой пожарной опасности

Гидрометцентр РФ отмечает, что подобный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, действует до 02:00 мск понедельника, 14 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Желтый погодный уровень объявили синоптики в Москве и Московской области из-за высокой пожарной опасности, связанной с установившейся в регионе аномальной жарой. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Местами на территории Московской области и в Москве ожидается высокая пожарная опасность - 4 класс", - поясняют синоптики. Они также отмечают, что подобный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия, действует до 02:00 мск понедельника, 14 июля.

Ранее из-за аномальной жары в столичном регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, действующий в Подмосковье до 03:00 мск воскресенья, 13 июля, и в Москве - до 02:00 мск вторника, 15 июля. Накануне в мегаполисе был обновлен температурный рекорд по высокой температуре воздуха, ранее принадлежавший 1996 году. В текущие сутки синоптики также не исключают обновления рекорда.

По последним данным Гидрометцентра РФ, воздух в городе за час до полудня прогрелся до плюс 31,3 градуса - такую температуру зафиксировала главная столичная метеостанция, расположенная на территории ВДНХ.