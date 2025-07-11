Украинские боевики в Курской области минировали деньги и сладости

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пиротехники с 10 августа 2024 года обследовали более 200 га территорий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Саперы МЧС находят мины в различных предметах в Курской области, включая деньги, игрушки и сладости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Пиротехники МЧС России работают в Курской области с 10 августа 2024 года. За этот период они провели обследование более 200 га территорий, изъяли и уничтожили более 10 тыс. взрывоопасных предметов. Противник маскирует взрывоопасные предметы в книги, мягкие игрушки, хозяйственный инвентарь, сладости, закладывает взрывчатку в денежные купюры", - сказали в ведомстве.

Часто саперы имеют дело с неразорвавшимися FPV-дронами, ударными беспилотниками, сбросами с БПЛА, боевыми частями ракет, суббоеприпасами. Также им попадаются напечатанные на 3D-принтере кустарные мины, названные специалистами "эклеры" за схожесть формы. География производителей боеприпасов также обширна: США, Великобритания, Румыния, Болгария, Финляндия, Германия, Швеция, Испания и другие. "Большое разнообразие противотанковых мин, есть и с магнитным датчиком, реагирующие на движущиеся транспортные средства", - добавили в МЧС.

Работы по разминированию ведутся с помощью роботов и беспилотников. Особое внимание в работе уделяется освобожденным населенным пунктам.