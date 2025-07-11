Пропалестинский активист подал иск против правительства США на $20 млн

Бывшего студента-активиста Колумбийского университета Махмуда Халиля задержали на несколько месяцев,

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Пропалестинский активист Махмуд Халиль подал иск против администрации президента США Дональда Трампа на сумму $20 млн. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, бывший студент-активист Колумбийского университета был задержан на несколько месяцев, пока Федеральное правительство рассматривало решение о его депортации. Он также стал первым активистом, не имеющим гражданства США, задержанным сотрудниками службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

WP указывает, что Халиль оспорил свое задержание и был освобожден федеральным судьей в июне. Госсекретарь США Марко Рубио в ответ заявил о необходимости аннулировать грин-карту Халиля, поскольку тот может представлять угрозу национальной безопасности страны, сообщает газета.

"Ничто не сможет вернуть украденные у меня 104 дня. Травму, разлуку с женой, рождение первого ребенка, которое я был вынужден пропустить", - заявил Халиль в письменном заявлении, направленном в Госдепартамент и ICE в четверг.

По словам адвокатов активиста, которые приводит WP, в случае своей победы в суде Халиль планирует направить средства на помощь другим задержанным, столкнувшимся с похожей ситуацией.

Президент США Дональд Трамп ранее обещал, что США будут высылать иностранных студентов и других лиц без американского гражданства, которые участвовали в акциях протеста в поддержку Палестины. В 2024 году по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США - прекратить финансовую поддержку Израиля.