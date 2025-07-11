Рослесхоз направил в регионы 183 млн рублей на повышение зарплаты лесников

Средства предусмотрены в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Дополнительное финансирование на 183,5 млн рублей направлено в регионы на увеличение заработной платы работников лесного хозяйства. Средства предусмотрены в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства", сообщает пресс-служба ведомства.

"Лесное хозяйство - важная отрасль, от которой зависит экологическое благополучие, сохранение биоразнообразия и устойчивое развитие регионов. Труд работников отрасли является сложным и должен оплачиваться на достойном уровне. Мы направили выделенное финансирование в объеме 183,5 млн рублей в регионы страны", - заявил руководитель Рослесхоза Иван Советников, чьи слова приводятся в сообщении.

В 2025 году по решению президента России на повышение заработной платы работников отрасли направлено 3,4 млрд рублей, на 2026 год запланировано 3,6 млрд рублей, на 2027 год - 3,9 млрд рублей.