В Центре знаний "Машук" открылась выставка, посвященная году работы РИЦ "ТАСС Кавказ"

Экспозиция продлится до 11 августа

ПЯТИГОРСК, 11 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная году работы Регионального информационного центра "ТАСС Кавказ" в Пятигорске, открылась в Центре знаний "Машук". Экспозиция включает более 20 фотографий, передает корреспондент ТАСС.

Снимки рассказывают о деятельности Регионального информационного центра "ТАСС Кавказ" за год с момента открытия. Это множество пресс-конференций с участием глав регионов, знаменитых артистов и спортсменов, выставки, и специальные проекты.

"Огромный накопленный исторический массив данных, который создают наши фотокорреспонденты, позволяет проследить всю историю страны. И эта выставка войдет в историю, подарив возможность сохранить в памяти то, что произошло за прошедший год в регионах Северного Кавказа глазами наших сотрудников", - сказал на открытии директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников.

По словам генерального директора Центра знаний "Машук" Антона Серикова, ТАСС и Центр связывают крепкие партнерские отношения.

"Коллеги неизменно проявляют активность и профессионализм при освещении наших образовательных мероприятий. Представители агентства, включая руководителей ключевых подразделений, много раз проводили у нас мастер-классы, обучающие семинары и интересные активности для главных редакторов, издателей, ведущих журналистов. В Пятигорске год назад открылся Региональный информационный центр "ТАСС Кавказ", в студии которого мы совместно с ведущими российскими экспертами регулярно бываем на пресс-конференциях, анонсируем важные события и делимся своими результатами. Рады, что коллеги решили провести фотовыставку, приуроченную к этой важной дате, на площадке Центра", - сказал он.

Выставка продлится до 11 августа, слушатели Центра знаний смогут с ней ознакомиться.

О Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ"

Региональный информационный центр "ТАСС Кавказ" был открыт 12 июля 2024 года в городе Пятигорске. За это время в РИЦ провели около 180 пресс-конференций и мероприятий других форматов. Новый региональный информационный центр стал четвертым по счету в ТАСС. Ранее подобные центры были открыты в Санкт-Петербурге на северо-западе страны, в Екатеринбурге на Урале, Новосибирский РИЦ - в Сибири.