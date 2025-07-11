Над Киевом заметили самолет Ан-124

Согласно сервису Flightradar, он вылетел из Днепра

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тяжелый транспортный самолет Ан-124 заметили в небе над Киевом, фотографии и видеозаписи с ним публикуют украинские Telegram-каналы, в том числе УНИАН.

Полет самолета фиксируется также на сервисе Flightradar. Согласно доступной там информации, он вылетел из Днепра. Другой информации о рейсе нет, пункт назначения тоже неизвестен.

Из-за боевых действий небо Украины закрыто для полетов гражданской авиации, военная авиация также поднимается в небо для конкретных задач и крайне редко попадает на видео.

Telegram-канал "Политика страны" предполагает, что самолет может перегоняться из Днепра за границу для выполнения коммерческих задач.