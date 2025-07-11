Яровая предложила создать пул квалифицированных психологов для помощи бойцам СВО

Учитывая важность вопроса, работу по этому направлению проведут до сентября, указала вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к Минздраву с предложением создать пул высококвалифицированных психологов для оказания помощи бойцам СВО, в том числе в дистанционном формате.

"Мы понимаем, что есть дефицит целого ряда медицинских профессий, узкопрофильных специалистов в регионах. Специалистов, работающих в сфере психологической реабилитационной поддержки высокого уровня крайне недостаточно. Но сегодня существуют новые форматы. Предлагаем создать пул высококвалифицированных специалистов на федеральном уровне с тем, чтобы через региональный Минздрав сформировать дистанционный формат консультирования", - сказала Яровая, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко и члены Совета законодателей поддержали предложение. "Мы договорились, что, учитывая важность вопроса, данная работа будет проведена министерством до сентября текущего года", - добавила вице-спикер.

Депутат также отметила, что необходимо уделить пристальное внимание медицинскому сопровождению не только бойцов СВО, но и членов их семей.