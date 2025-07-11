ЛНР первой в Донбассе и Новороссии запустила движение электробусов

Первые два электробуса начнут курсировать из южной в западную часть Луганска

ЛУГАНСК, 11 июля /ТАСС/. Действующее в Луганской Народной Республике муниципальное унитарное предприятие "Луганскгортранс" первым в Донбассе и Новороссии запустило движение электробусов. Первые два электробуса начнут курсировать из южной в западную часть Луганска, их на маршрут из автобусного парка запустил глава региона Леонид Пасечник, передает корреспондент ТАСС.

Первые два электробуса Донбасса и Новороссии - шефская помощь Луганску от шефа-региона Москвы. Директор "Луганскгортранса" Владислав Насонов показал Пасечнику новые электробусы, отметив, что они "практически новые - 2024 года выпуска", рассказал об их технических характеристиках, после чего глава республики проехал на одной из машин и выпустил электробусы на маршрут городского транспорта № 155.

"Сегодня для Луганской Народной Республики достаточно знаковое событие. Мы запускаем на маршрут очень современный и экологичный вид городского транспорта - электробус. Это пилотный проект. Всего мы запускаем в рейс два электробуса, которые будут осуществлять перевозки по самым востребованным и достаточно загруженным маршрутам - это маршрут от квартала 50-летия Октября до квартала Мирный. <…> У нас в планах на следующий год приобрести еще 10 таких электробусов, которые точно так же будут осуществлять комфортные перевозки. Я уверен, что жителям нашей республики они однозначно понравятся. <…> Мне очень понравилось", - сказал Пасечник журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС после того, как проехал за рулем одного из электробусов.

Врио главы Луганска Яна Пащенко отметила, что для запуска электробусов в Луганске "проведена большая работа", в том числе московские специалисты подготовили всю необходимую инфраструктуру. "Мы прекрасно понимаем, что мы должны выходить на защиту экологии. Людям должно быть комфортно ездить, наши люди этого достойны. <…> Мы первые в Донбассе и Новороссии запустили электробусы", - сказала она журналистам.

Об электробусах и новой инфраструктуре

Водители электробусов "Луганскгортранса" перед выходами на маршруты прошли специальное обучение в Москве. Как сообщил ТАСС водитель автобусов большого класса Олег Жестков, запас хода новых электробусов - 100 км, этого достаточно, чтобы одна машина без подзарядки прошла 3-4 маршрута, вернулась в автобусный парк и зарядилась. При этом полный заряд батареи - всего 20 минут. В автобусе - усовершенствованная система кондиционирования, есть разъемы для подзарядки мобильных телефонов и планшетов, на всех трех входных дверях установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда. "Новая техника, на новом всегда приятно [работать]. <…> Пару лет назад не мог предположить, что буду ездить на таком автотранспорте в республике ", - сообщил водитель.

Во время посещения Пасечником автобусного парка Насонов ознакомил главу региона с еще одним пилотным проектом предприятия - умными остановочными павильонами. В режиме реального времени остановочный павильон отображает график передвижения автобусов, данные погоды. Павильон также оборудован несколькими камерами видеонаблюдения и разъемами для зарядки мобильных телефонов. По мере выхода электробусов на городские маршруты Луганска новые остановочные павильоны начнут устанавливать в городе, уточнил Насонов.