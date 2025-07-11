Гладков передал Путину картину, выполненную на обломке крышки от ракеты ПВО

На ней изображена девушка с собакой около разрушенного дома и написано: "Белгород не сдается"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков передал президенту РФ Владимиру Путину картину белгородской художницы, нарисованную на обломке крышки от ракеты ПВО.

В ходе встречи в Кремле Гладков рассказал президенту, что ПВО для жителей приграничья стало "нормой жизни". "Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки и какие-то скрытые потенциалы создает. <...> Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины", - пояснил глава региона и передал Путину осколок с изображением.

"Это не осколок С-400. Это крышка, - поправил глава государства губернатора, взяв в руки подарок. - Спасибо большое. Передайте автору большое спасибо".

На осколке крышки С-400 изображена девушка с собакой около разрушенного дома и написано: "Белгород не сдается". "Хорошая картина, душевная. "Белгород не сдается". Да. Спасибо большое", - поблагодарил Путин.