В СФ выступили за изменение порядка оплаты больничных демобилизованным бойцам СВО

Также по словам сенатора Дарьи Лантратовой, в ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект о праве на льготы детям военных и добровольцев, которые достигли возраста 18 лет в период между окончанием обучения в школе и поступлением в вуз

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Порядок оплаты больничных демобилизованным участникам СВО стоит пересмотреть, так как в первые два года они получают минимальные выплаты. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

"К нам обратились бойцы с просьбой пересмотреть порядок расчета выплат по больничным листам в первые два года после демобилизации, потому что им начисляется минимальный уровень, не учитываются те выплаты, которые они имели во время несения службы. Просили бы тоже поддержать", - сказала она в ходе заседания президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Также по словам сенатора, в ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект о праве на льготы детям военнослужащих и добровольцев, которые достигли возраста 18 лет в период между окончанием обучения в школе и поступлением в вуз. "У нас очень много таких обращений, вот в этот выпадающий летний период, к большому сожалению, ребята лишаются положенных им выплат", - добавила она.