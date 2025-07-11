Гладков: в Белгородской области сократился дефицит врачей

За четыре года количество свободных должностей в медицинских учреждениях уменьшилось в три раза, сообщил губернатор региона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Нехватка врачей в Белгородской снизилась в три раза с 2021 года. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы начали с того, что в 2020 году была очень большая проблема даже не только с количеством врачей на душу населения, но и с вакантными должностями. За четыре года мы по вакантным должностям в существующих штатных расписаниях наших больниц и поликлиник сократили вакансии, несмотря на сложность, что в 2024 году достаточно много врачей уехало. Мы сократили вакансии в три раза, по среднему медицинскому персоналу - в 3,5", - сказал Гладков.

По его словам, в 2021-2022 годах из областного бюджета 2 млрд рублей было потрачено на приобретение жилья медикам. Также в регионе существует мера поддержки для женщин, досрочно выходящих из декретного отпуска, - предусмотрены ежемесячные выплаты.

"Мы разработали систему подготовки медицинских кадров, уже начиная фактически с детского сада, так называемые медицинские классы, это у нас отдельное движение", - отметил Гладков.

В регионе создано 60 медицинских классов, почти 80% их выпускников поступают в медицинские учреждения.