Петербург построит в Мариуполе роддом, инфекционный и педиатрический корпуса до 2027 года

Строительство будут вести в рамках восстановления детской медицинской службы города

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Роддом с диагностическим центром, педиатрический и инфекционный корпуса детской медслужбы построят в Мариуполе ДНР до 2027 года, сообщил глава республиканского Минздрава Дмитрий Гарцев.

"Сегодня утвердил медико-техническое задание на строительство: педиатрического корпуса на 127 коек с диагностическим центром на 207 посещений, родильного дома на 105 коек, детского инфекционного корпуса на 50 коек, - написал Гарцев в своем Telegram-канале. - До 2027 года будут завершены работы регионом-шефом".

Он добавил, что строительство будет вести Санкт-Петербург в рамках восстановления детской медицинской службы города.

В январе Гарцев сообщил ТАСС, что педиатрический корпус и роддом войдут в состав медицинского объединения здоровья матери и ребенка.