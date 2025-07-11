В Минприроды уточнили принцип расчета снижения сброса неочищенных сточных вод

В ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России" сообщили, что, по данным федеральной статистической отчетности за 2024 год в водные объекты сброшено более 35 млрд куб. м сточных вод, около 24% из них являются загрязненными

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минприроды России утвердило новую уточненную методику расчета снижения сброса неочищенных сточных вод. Соответствующий документ опубликован в рамках реализации федерального проекта "Вода России" и национального проекта "Экологическое благополучие", сообщили ТАСС в ФГБУ "Аналитический центр Минприроды России".

"Минприроды утвердило методику расчета показателя снижения сброса неочищенных сточных вод. Документ опубликован в рамках реализации федерального проекта "Вода России" и национального проекта "Экологическое благополучие". Методика характеризует эффект от реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) и строительству очистных сооружений, обеспечивающих снижение объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты. В рамках утвержденной методики предлагается учитывать не только эффект от реализации мероприятий, финансируемых в рамках федерального проекта "Вода России", но также учитывать вклад от реализации мероприятия по реконструкции (модернизации) и строительству очистных сооружений в рамках иных существующих механизмов (реализуемые по линии Минстроя России, в рамках средств региональных бюджетов)", - рассказали в аналитическом центре.

Так, в центре сообщили, что, по данным федеральной статистической отчетности за 2024 год в водные объекты сброшено более 35 млрд куб. м сточных вод, около 24% из них являются загрязненными. Кроме того, большинство загрязнений приходится на водосборы крупнейших рек - Волги, Оби, Енисея, Лены и Амура. А основными источниками выбросов являются промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ.

Эксперты также уточнили, что под "неочищенными сточными водами" понимаются воды без очистки и загрязненные недостаточно очищенные воды, содержание загрязняющих веществ в которых превышает технологические нормативы и (или) нормативы допустимого сброса. В центре также отметили, что под "основными водными объектами" подразумеваются водные объекты, формирующие речные и морские бассейны РФ. Так, в их число входят бассейны крупнейших рек, озер и прибрежные морские зоны.

Уточненная методика предусматривает верификацию достижения показателя в два этапа. Сначала субъект Российской Федерации, в котором были реализованы мероприятия по реконструкции (модернизации) и строительству очистных сооружений получает разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством. Затем, Росприроднадзор направляет в Минприроды России данные о нормативной оценке сточных вод по итогам проведенных работ, то есть путем лабораторных исследований подтверждает факт очистки стока. Только после этого можем считать показатель в каждом конкретном случае достигнутым.