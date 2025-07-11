В Москве открыли два новых пространства для волонтеров и НКО

На площадках предусмотрены залы для проведения лекций и мастер-классов, а также зоны для работы и отдыха

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Два новых многофункциональных пространства открылись на севере Москвы - это окружной волонтерский центр "Доброе место. Нева" и коворкинг-центр для некоммерческих организаций (НКО), сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"На площадках предусмотрены залы для проведения лекций и мастер-классов, места для работы и отдыха. Каждая зона оснащена современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Общая площадь помещений превышает 550 кв. м", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что оба учреждения работают по адресу: Беломорская улица, дом 16а. "Доброе место. Нева" стало девятым окружным волонтерским центром в столице, в нем будут проходить инструктажи и встречи городских помощников, мастер-классы, выставки и полезные акции. Такой формат дает возможность москвичам познакомиться с различными направлениями добровольческого движения, присоединиться к проектам и найти единомышленников из своего района. Кроме того, на площадке установлены боксы для сбора макулатуры, пластика, крышек и товаров для животных.

Здесь же открылся второй в Северном административном округе и 13-й в городе коворкинг-центр НКО. В пространстве работает сеть Wi-Fi, есть большой светодиодный экран для презентаций и трансляций, а также зона мастер-классов. Как и в других локациях, здесь можно воспользоваться единым набором бесплатных сервисов: забронировать помещение, получить помощь в подготовке мероприятия, информационную поддержку и полиграфические услуги. Сейчас в центре проходит интерактивная выставка, рассказывающая о некоммерческих организациях округа.