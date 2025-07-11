В Белгородской области хотят расширить спортпроект для участников СВО

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, проект намерены распространить на территорию всего региона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области планируют внедрить спортивный проект по адаптации участников и ветеранов СВО на территорию всего региона. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"После начала СВО - сейчас к нам приходят бойцы с очень тяжелыми ранениями, фактически для них новая жизнь. Они уже составили большое количество - у нас там до 40 видов спорта, по различным заболеваниям можно проводить. Для них уже как второй дом, новая точка роста уже в мирной жизни. Мы, конечно, в каждом муниципалитете не построим такой. Но мы хотим адаптировать этот проект по возможности на другие 22 муниципальных образования", - сказал он.

Глава региона добавил, что решение по строительству центра адаптивных видов спорта было принято несколько лет назад. "На сегодняшний день он является, по оценке Паралимпийского комитета, лучшим в стране, потому что, если честно, во главе поставили женщину - Елену Владимировну [Стрижакову], которая душой живет. Она каждый уголочек, каждую деталь делает", - отметил Гладков.

По словам губернатора, одной из главных задач для региональных властей является психологическая, медицинская реабилитация бойцов СВО, а также трудоустройство.

"Я благодарен Денису Валентиновичу Мантурову (первый вице-премьер РФ - прим. ТАСС). Мы заключили соглашение, и насколько я понимаю, первые в стране, которые построили филиал ЦИТО для протезирования. Мы его открыли два года назад, помещение предоставил регион, область, а все оборудование нам дал Минпромторг. Мы его установили, мы этот проект рассматриваем как межрегиональный", - рассказал Гладков.