В воде на побережье от Новороссийска до Сочи не нашли нарушений санитарных норм

Уже проведено более 17 тыс. исследований, в том числе на нефтепродукты

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Качество морской воды, песка и воздуха от Новороссийска в сторону Сочи отвечает санитарным нормам, сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Это подтверждено результатами очередного этапа лабораторных исследований, проведенных в разгар курортного сезона.

"На сегодняшний день проведено более 17 тыс. исследований, в том числе на нефтепродукты. По результатам исследований все пробы соответствуют установленным санитарным нормам. На побережье городов Сочи, Туапсе, Геленджик, Новороссийск никаких отклонений и нарушений по всем исследуемым показателям нет. <…> Курортный сезон в Краснодарском крае продолжается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учреждения отдыха и оздоровления работают в штатном режиме, также продолжает проводиться системный мониторинг за всеми объектами окружающей среды на побережье Краснодарского края.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам в связи с последствиями крушения танкеров в Керченском проливе и на сегодняшний день не могут быть использованы для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей, пробы отбираются ежедневно, и если ситуация будет улучшаться, решение будет пересмотрено.