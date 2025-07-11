Дочь обратилась к Старовойту с прощальными словами на похоронах

Ангелина Старовойт выразила сожаление, что отец не увидит, как она закончит университет и станет врачом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Старшая дочь экс-министра транспорта Романа Старовойта Ангелина выразила сожаление, что отец не увидит, как она станет врачом, а его младшая дочь Анастасия закончит школу. Эти слова девушка произнесла на траурной церемонии на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

"Дорогой папа, сегодня мы с тобой прощаемся. Очень жаль, что ты не увидишь, как Настя закончит школу, не появишься на ее выпускном. Ты не увидишь, как я закончу университет, стану врачом. Но все наши успехи, чего бы мы ни достигали, это все будет благодаря тебе. И пускай остальные помнят тебя как друга, как коллегу, как человека долга и чести, для нас ты всегда будешь папулечка, который всегда уделял нам столько времени, сколько мог. Несмотря на то, что ты уходишь сейчас, наша связь, она не обрывается. Мы тебя помним, мы тебя любим. Спасибо тебе большое", - сказала она.

О кладбище

Смоленское кладбище расположено на Васильевском острове, в одном из старейших районов Петербурга. Под названием "Смоленское кладбище" объединяются четыре кладбища - Смоленское Православное, Лютеранское, Армяно-Григорианское и Остров Декабристов. На сегодняшний день кладбище является одним из самых известных в городе и часто включается в туристически маршруты.

Тело бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта было найдено на парковке в Одинцовском городском округе 7 июля. Старовойт был отправлен в отставку президентским указом утром того же дня. Основная версия следствия - самоубийство, тело было обнаружено с огнестрельным ранением.