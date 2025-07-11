Гладков: каждый третий белгородский ребенок пойдет в новую или отремонтированную школу

При этом губернатор Белгородской области отметил, что уровень заработной платы учителей пока остается "скромным"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Каждый третий ребенок Белгородской области будет ходить в новую или капитально отремонтированную школу по итогам 2025 года благодаря модернизации учреждений образования. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вячеслав Гладков.

"Мы вместе с директорами школ, с учителями гордимся тем, что у нас идет такой симбиоз, когда директор школы, исходя из особенностей профиля каждой школы, формирует вместе с дизайнерами отдельное решение: улица, фасадная часть, внутреннее наполнение. <…> По итогам 2025 года у нас каждый третий ребенок будет ходить в новую или капитально отремонтированную", - сказал он.

В то же время, отметил он, уровень заработной платы учителей пока все-таки остается "скромным". А вот норматив на содержание детей удалось уравнять. "Мы в 2022 году вторым регионом в РФ после Москвы подняли норматив на содержание детей: мы его подняли до уровня гимназий и лицеев, то есть все 554 школы мы выровняли, чтобы все работали на равных условиях. <…> Мы говорим, что у всех 300 тыс. детей, - какая разница, в селе они или в городе, - должны быть одинаковые возможности", - добавил глава региона.