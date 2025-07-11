Белгородчина вложила около 2 млрд рублей в капремонт санатория "Бригантина Белогорье"

В учреждении, в частности, отдыхают дети из приграничных муниципалитетов региона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Порядка 2 млрд рублей было направлено на капитальный ремонт санатория "Бригантина Белогорье" в Крыму, в котором, в частности, отдыхают дети из приграничных муниципалитетов Белгородской области. Об этом доложил губернатор региона Вячеслав Гладков президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы уже 2 млрдобластных денег туда вложили. Конечно, это счастье. У нас своя первая береговая линия, дети фактически прямо на море. Многие же не были вообще никогда на море. <...> В первую очередь, конечно, везем туда детей приграничных муниципалитетов, которых просто нужно защитить", - сказал он.

Гладков также поблагодарил главу Республики Крым Сергея Аксенова за то, что он передал объект в государственную собственность Белгородской области. На данный момент выполнен ремонт первой очереди, дальнейшие работы планируются в этом году. "Сделали костровые в виде мангалов, и у каждого отряда есть лавочка, где каждый день они подводят итоги, поют песни под гитару. Шум волн, костер - это, конечно, сказка. У них (детей) впечатлений очень много", - сказал губернатор.

Санаторий "Бригантина "Белогорье" расположен в юго-западной части полуострова, в поселке Заозерное, в 8 км от Евпатории и в 70 км от Симферополя.