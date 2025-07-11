В Донецке молодежный центр будет рассчитан на 1,4 тыс. человек

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что работы по строительству завершат к 20 декабря

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Крупнейший в России молодежный центр, который появится в Донецке ДНР, будет рассчитан на 1,4 тыс. человек, сообщил глава республики Денис Пушилин, ознакомившись с ходом работ.

"Уже на 57% готов молодежный центр в Донецке. Финальные работы завершатся к 20 декабря текущего года, - написал Пушилин в Telegram-канале. - Сам центр будет рассчитан на 1,4 тыс. человек. Внутри разместятся спортивный зал, пространство для проекта "Россия - моя история", выставочные зоны, лектории, штаб-квартиры молодежных некоммерческих организаций. Продумывается каждый элемент: от парковочных мест до эксплуатируемой крыши, где можно будет проводить время на свежем воздухе".

Он добавил, что центр устраивают по линии шефской помощи Москвы. Здание полностью реконструировали, сейчас занимаются фасадом и коммуникациями. На площадке задействовано более 420 специалистов.

На опубликованном видео Пушилину докладывают, что на прилегающей к центру территории разместят сцену, фудкорт, скалодром и парковку. Ожидается, что работы могут завершить раньше срока. Руководитель региона отметил оперативность работ. "Это как раз пример для молодежи эффективного управления, эффективных подходов. Регион-шеф - Москва - ровно так этим и руководствуется", - заключил Пушилин.

В сентябре 2024 года первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что в Донецке начались работы над созданием самого крупного молодежного центра в России. В марте 2025 года министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров сообщил ТАСС, что в центре устроят первый в ДНР интерактивный музей "Россия - моя история". Общая площадь центра - 12,5 тыс. кв. м.