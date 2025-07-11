В зоне прорыва пульпопровода в Хабаровском крае ограничат рыболовство

В региональном правительстве также рассказали об оперативном отборе проб воды и рыбы, находящейся в зоне загрязнения, для анализа содержания вредных веществ

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Рыболовство и водопользование ограничат на водных объектах в зоне прорыва пульпопровода на реке Ул в Хабаровском крае, сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

"Будет проведен расчет ущерба, причиненного экосистеме реки Ул, введено ограничение водопользования и рыболовства на водных объектах в зоне происшествия", - говорится в сообщении.

В правительстве также рассказали об оперативном отборе проб воды и рыбы, находящейся в зоне загрязнения, для анализа содержания вредных веществ. По данным ведомства, инцидент произошел из-за отключения электричества.

О происшествии на золотодобывающем предприятии "Многовершинное", где в результате технологического сбоя 10 июля пульпа могла попасть в воду реки Ул, ранее сообщил министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев.