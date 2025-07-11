В ДНР составили свыше 60 протоколов в отношении мигрантов

В местах массового скопления иностранных граждан проверены документы у 333 человек

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Более 60 протоколов составлены в отношении мигрантов за правонарушения и употребление наркотиков, сообщили в региональном УФСБ.

"В результате совместных мероприятий регионального Управления ФСБ России, МВД по ДНР и Росгвардии в городе Мариуполе выявлены иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории нашей страны. В местах массового скопления иностранных граждан проверены документы у 333 иностранцев. По факту проверки составлен 61 протокол об административных и уголовных правонарушениях за подделку документов и употребление наркотических средств", - сообщили в ведомстве.

По данным УФСБ, четверо мигрантов выдворены за пределы Российской Федерации.