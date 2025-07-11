Мемориал Герою СССР из Кабардино-Балкарии Мухажиру Уммаеву установили в Казахстане

Мемориальный комплекс появился в селении Абай

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс Герою Советского Союза, выходцу из с. Верхняя Балкария (Кабардино-Балкарская Республика) Мухажиру Уммаеву установили представители карачаево-балкарской диаспоры в Казахстане. Об этом ТАСС сообщили организаторы.

Мемориальный комплекс появился в селении Абай (бывший совхоз Кировский) в Жетысайском районе Казахстана. Ремонт прилегающей территории и реставрацию самого памятник организовали выходцы из Кабардино-Балкарии. Монумент открыли в торжественной обстановке.

"Карачаево-балкарская диаспора, живущая в Республике Казахстан, отреставрировала памятник Мухажиру Уммаеву, который получил это звание в 22 года. Это очень радует. Кроме того, администрация Черекского района, откуда родом наш герой, направила приветственный адрес и заверила, что к следующему Дню Победы делегация из Кабардино-Балкарии поедет в Казахстан, чтобы выразить свою благодарность жителям соседнего государства и еще раз отдать дань памяти человеку, который защищал нашу страну в самые трудные годы", - рассказала ТАСС главный редактор журнала "Нюр", автор телевизионных передач о Герое СССР Арипа Сабанчиева.

Более 30 лет назад, когда Мухажир Уммаев посмертно был удостоен звания Героя СССР, по инициативе первого президента КБР Валерия Кокова в селе Абай установили камень, привезенный с родины солдата. Тогда Казахстан посетила большая делегация из КБР, в которую входила и родная сестра Уммаева Байханат. Многие годы празднование 9 Мая проводилось именно в этом месте, в знак уважения к герою. Капитально отремонтировать монумент в Казахстане было решено в юбилейный год Победы.

"Мы все родились в Казахстане, это наша родина и здесь похоронены те, кто был лишен многого из-за депортации. В их числе был и наш Мухажир Уммаев. Он стал примером для нас всех, и мы должны передавать память о таких людях", - отметила на открытии мемориала член совета Ассамблеи народов Казахстана Людмила Хочиева.

Из Черекского района Кабардино-Балкарии в 1940-х годах на войну ушли около 3,5 тыс. человек, из них 2,7 тыс. - погибли. Высокогорное селение Верхняя Балкария отправила на фронт 992 своих жителя, домой вернулись только 70 человек.

О Герое Советского Союза

Уммаев родился в 1922 году в Верхней Балкарии. Окончил педагогическое училище, работал учителем в родном селе. В 1941 г. был призван в Рабоче-крестьянскую армию, спустя год попал на фронт. В 1944 г. командовал стрелковой ротой. В бою на подступах к Одессе, несмотря на массированный вражеский огонь, Уммаев поднял свою роту в атаку, уничтожив более 200 солдат. После войны был уволен в запас, уехал в Казахстан, куда была депортирована его семья. Жил в совхозе им. Кирова Чимкентской области. Умер от полученных на фронте ран в возрасте 26 лет. Указом президента СССР в 1990 году посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени.