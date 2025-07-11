В Башкирии учителям будут выдавать сертификаты на отдых в санатории

Номинал сертификата составит 56 тыс. рублей

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Сертификаты на санаторный отдых номиналом 56 тыс. рублей будут предоставляться учителям в Башкирии. Их смогут получить педагоги со стажем от 10 лет, заявки можно подавать раз в три года, соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

"Сертификаты предоставляются педагогическим работникам при выполнении следующих условий: работа на постоянной основе в образовательных организациях Республики Башкортостан, стаж работы в организации, в которой работник работает в настоящее время, не менее трех лет и в сфере образования не менее десяти лет", - указано в документе.

Номинал сертификата определяется исходя из стоимости одного дня в санатории республики, на 2025 год он составит 56 тыс. рублей, продолжительность лечения - 14 дней.

При обращении педагогический работник обязан предоставить справку о необходимости санаторно-курортного лечения. Повторное предоставление сертификата возможно через три года после получения первого, следует из постановления.