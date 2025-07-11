В Луганске простились с погибшим на службе пожарным

Руководство и коллектив ГУ МЧС России по региону выразили глубокие соболезнования родным и близким Артема Ерохина

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Прощание с погибшим сотрудником 5-й пожарно-спасательной части Артемом Ерохиным прошло в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Луганской Народной Республике (ЛНР).

"В Луганской Народной Республике простились с погибшим сотрудником МЧС России Артемом Ерохиным. <…> Артем Ерохин до конца был предан своей профессии. Светлая память навсегда останется в сердцах коллег и близких", - говорится в сообщении.

Руководство и коллектив ГУ МЧС России по региону выразили глубокие соболезнования родным и близким пожарного.

Ранее в ГУ МЧС по ЛНР сообщили, что сержант внутренней службы Ерохин погиб 9 июля в ЛНР при исполнении служебных обязанностей.