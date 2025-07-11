В Вологодской области закрылась четверть вейп-шопов

Всего прекратили работу 82 точки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четверть вейп-шопов - 82 из 316 - прекратили свою деятельность в Вологодской области, где власти добиваются закрытия таких точек, торгующих вблизи школ. За эту неделю прекратили деятельность 15 объектов, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. За неделю прекратили работу еще 15 точек по продаже вейпов. Как итог - на старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 82 уже прекратили свою деятельность", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Как сообщал ранее губернатор, в области предлагают помощь предпринимателям, готовым перепрофилировать алкомаркеты и вейп-шопы в кафе, рестораны, пекарни и другие точки общепита. По областной программе "5-3-3" бизнесменам предоставляют льготные кредиты до 5 млн рублей под 3% годовых на три года. Этих средств достаточно, чтобы закупить необходимое специализированное оборудование и мебель. Власти разработали варианты готовых решений для создания объектов общепита.

Помимо этого, в Череповце на месте вейп-шопа и алкомаркета открылись киберсекция и мотосалон. В киберсекции подростки будут изучать компьютерную грамотность, заниматься киберспортом, учиться работать в команде. В мотосалоне предприниматель планирует продавать электромотоциклы, электросамокаты и комплектующие к ним.

По данным главы региона, на этой неделе закрылись также пять алкомаркетов и две "наливайки", а всего за время действия ограничений по розничной продаже алкоголя перестали работать 278 алкомаркетов из 610 по всей области.

Ранее в интервью ТАСС Филимонов рассказал о намерении добиться полного запрета продажи вейпов, аромаингаляторов и любых других курительных смесей в регионе. Пока таких полномочий у регионов нет, в правительстве намерены работать по каждому объекту в индивидуальном порядке.