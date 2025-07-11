Гладков взял на себя ответственность за проблему с вывозом бытовых отходов в регионе

Губернатор пояснил, что подрядчик потерял финансовую устойчивость, и властям пришлось приобрести в лизинг свою технику на миллиард рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным признал ошибку региональных властей в решении проблемы с вывозом бытовых отходов в области и обещал заняться ликвидацией сложившейся ситуации.

"У нас был планы по строительству мусоросортировочного завода в районе Белгорода. Мы сейчас, к сожалению, этот проект остановили. У нас, действительно, в 2024 году была большая проблема в течение полугода с вывозом твердых бытовых отходов. Это была ошибка, которую допустило правительство, то есть ответственность на мне, <…> есть такая проблема, мы понимаем ее, Владимир Владимирович, будем заниматься", - ответил он на замечание Путина о необходимости решать задачу с образованием в регионе 50 млн тонн отходов в год.

Гладков пояснил, что подрядчик, работавший на основном объеме по проекту мусоросортировочного завода в районе Белгорода, потерял финансовую устойчивость, и властям пришлось приобрести в лизинг свою технику на миллиард рублей.

"Сейчас эту работу стабилизировали. Есть проблемы с отходами, потому что, понимаем, есть металлургические предприятия - Старый Оскол, Губкин, есть большое количество сельскохозяйственных предприятий, у которых отходы биологического характера. <…> По-хорошему строительство мусоросжигательного завода - у нас все-таки регион не очень большой, там "экономики" нет. Мы видим строительство двух, один у нас есть. Сейчас, скорее всего, мы будем приобретать его в региональную собственность, потому что у него достаточно тяжелое финансовое состояние, большая закредитованность. Второй мы хотим поставить <…> в городе Белгороде", - доложил он.