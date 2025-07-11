В Москве более 10 тыс. школьников поучаствуют в летних сменах для подготовки к олимпиадам

Занятия по подготовке к олимпиадам проходят в трех разных форматах: выездные и городские смены, а также онлайн-лекторий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Число столичных школьников, которые готовятся к участию в олимпиадах, выросло на 70%. По итогам прошедшего учебного года более 27 тыс. школьников посетили открытые образовательные олимпиадные смены, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы стараемся поддерживать ребят в их стремлении к победам в интеллектуальных состязаниях, поэтому создаем юным москвичам возможности готовиться к ним на базе Центра педагогического мастерства в любое время года. Мы видим, что такие инициативы им по душе - число участников олимпиадных смен выросло почти на 70% по сравнению с прошлым учебным годом, их посетили 27 тыс. ребят. А этим летом к образовательным программам присоединятся еще более 10 тыс. целеустремленных школьников", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она отметила, что на сменах дети смогут совместить учебу и отдых, а также построить планы на новый олимпиадный сезон. Занятия по подготовке к олимпиадам проходят в трех разных форматах: выездные и городские смены, а также онлайн-лекторий. "Столичные школьники продолжают демонстрировать выдающиеся результаты на олимпиадах. Например, в этом году на Всероссийской олимпиаде школьников у сборной Москвы рекордное количество наград - 1 863 диплома победителей и призеров", - добавила Ракова.

В рамках выездных смен школьники уезжают на загородные базы и полностью погружаются в олимпиадную подготовку по своему предмету. Ребята решают задания, встречаются с преподавателями вузов и школ, а также представителями индустрии, продолжительность каждой смены - от одной до двух недель. Так, в июне уже прошли выезды сборных по математике, итальянскому языку, основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). В июле и августе юных москвичей также ждут занятия по истории, химии, китайскому языку и другим предметам.

Также программы проводятся в виде городских смен: ученики ходят на занятия в ЦПМ, а также посещают экскурсии, музеи и ведущие университеты Москвы. Так, у сборной по экологии совместно с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова состоялся интенсив по устойчивому развитию для подготовки к Всероссийской и Московской олимпиаде школьников. Участники прослушали цикл лекций, посетили семинары, приняли участие в экскурсии по университету, круглых столах с экспертами университета и кейс-чемпионате.