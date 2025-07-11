В СФ предложили выделять участникам СВО дни отпуска на допобразование

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова отметила, что они могут бесплатно переучиться на наиболее востребованную специальность

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Участникам СВО необходимо выделять специальные дни отпуска, чтобы они могли получить необходимое дополнительное образование. Об этом написала в своем Telegram-канале зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова.

"Участникам СВО необходимо выделять специальные дни отпуска, чтобы они могли получить необходимое дополнительное образование. <…> По закону за бойцами сохраняется рабочее место, но технологии быстро идут вперед, навыки теряются и человек по возвращении уже не может выполнять свои обязанности так же качественно, как раньше. Это может быть связано с ранением, травмой, или участник СВО может решить выбрать новое дело по душе", - отметила она.

По словам сенатора, участники СВО могут бесплатно переучиться на наиболее востребованную специальность. "Обучение проводят Институт развития профессионального образования, РАНХиГС, Томский государственный университет. Заявку на обучение можно оформить на портале "Работа России". Но в ряде случаев участник СВО вынужден проходить переобучение по собственной инициативе с отрывом от работы и без направления непосредственно работодателем", - пояснила Лантратова.

Она отметила, что в этом случае, нормы трудового законодательства не гарантируют работнику сохранение должности и зарплаты. "Поэтому считаем необходимым предусмотреть соответствующие гарантии для наших ребят", - добавила сенатор.