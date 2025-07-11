Он также будет переформатирован с учетом Стратегии 2030 Агентства стратегических инициатив и нацпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Приоритетный проект "Социальный кластер", ориентированный на повышение качества жизни людей Свердловской области, планируется переформатировать с учетом Стратегии 2030 АСИ и Национальных проектов, чтобы реализовывать с учетом изменившихся реалий и продлить до 2030 года.

Об этом ТАСС в кулуарах выставки "Иннопром" рассказала руководитель приоритетного проекта региона "Социальный кластер" Татьяна Флеганова.

"Для того, чтобы продлить проект ["Социальный кластер"], и он работал до 2030 года, то нужно говорить о том, что его нужно переформатировать, безусловно, потому что все реалии поменялись. <…> Нужно следовать не только трендам и тенденциям, а запросу, который есть у граждан, у жителей территории. И, наверное, актуально, чтобы все собрались под флагом курирующего Министерства социальной политики и провели такую стратегическую сессию в регионе", - сказала она.

По словам Флегановой, при проектировании новой стратегии нужно учитывать также различные формы социальной помощи, которые сейчас цифровизируются в регионе. "Также вектора, которые заданы уже на федеральном уровне - это стратегия Агентства стратегических инициатив до 2030 года - это национальные проекты и все, что сложено, федеральные проекты. То есть, наверное, нужно учитывать в рамках нового пятилетнего цикла, что результаты, которые будут складываться с учетом этих векторов, должны реализоваться в Свердловской области уже как "расточки" для следующих дальнейших инициатив и проектов, которые бы реально повышали качество жизни жителей региона", - добавила она.

Проект "Социальный кластер" - это первая в России двухформатная кластерная платформа, ориентированная на повышение качества жизни людей проживающих в Свердловской области. Офлайн-вариант платформы - это социальные центры помощи и поддержки, расположенный на Малышева 6, и цифровой портал "Социальный кластер", где собрана информация от 6,5 тыс. организаций об услугах и возможностях для граждан.