В колледжи и техникумы России подали 1 млн заявлений

За первые дни приемной кампании было подано в два раза больше заявок, чем в 2024 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Миллион заявлений уже подано на прием в техникумы и колледжи России в этом году, темпы в два раза опережают показатель 2024 года. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник Департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.

"По статистике за первые дни приемной кампании было подано в два раза больше заявлений, чем в предыдущий год, на сегодня мы преодолели отметку в один миллион заявлений в колледжи и техникумы страны", - сообщил Неумывакин.

По его словам, система среднего профессионального образования переживает подъем, что подтверждают свежие данные о приемной кампании 2025 года.

"В этом году наша страна отмечает 85 лет системы профобразования, и цифры приемной кампании показывают, что к юбилею система подошла обновленной, динамично развивающейся и откликающейся на вопросы экономики", - заключил Неумывакин.